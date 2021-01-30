Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв
Дивися повний текст Середня вартість опалення в будинках з лічильниками.
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Додано: Сер 10 лют, 2021 21:48
Середня вартість опалення в будинках з лічильниками
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня вартість опалення в будинках з лічильниками.
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