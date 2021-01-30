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Середня вартість опалення
в будинках з лічильниками

Середня вартість опалення в будинках з лічильниками
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 21:48

Середня вартість опалення в будинках з лічильниками

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв

Дивися повний текст Середня вартість опалення в будинках з лічильниками.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 21:48

В теплом декабре получились те же цифры. Кто-то со счетчиками дурит.
alexander_khirhyalan
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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