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Президенту банку "Аркада"
оголосили підозру в розтраті...

Президенту банку "Аркада" оголосили підозру в розтраті...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 22:56

Президенту банку "Аркада" оголосили підозру в розтраті...

Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці повідомили про підозру - у розтраті 22,7 мільйона гривень - ексголові правління банку "Аркада" Костянтину Паливоді.

Дивися повний текст Президенту банку \"Аркада\" оголосили підозру в розтраті понад 22 млн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 22:56

Невже він навіть не зміг змотати вудочки і втекти закордон? Ох нічого собі...
nighthawk5
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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