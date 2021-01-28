Правоохоронці повідомили про підозру - у розтраті 22,7 мільйона гривень - ексголові правління банку "Аркада" Костянтину Паливоді.
Дивися повний текст Президенту банку \"Аркада\" оголосили підозру в розтраті понад 22 млн.
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Додано: Сер 10 лют, 2021 22:56
Президенту банку "Аркада" оголосили підозру в розтраті...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президенту банку \"Аркада\" оголосили підозру в розтраті понад 22 млн.
Додано: Сер 10 лют, 2021 22:56
Невже він навіть не зміг змотати вудочки і втекти закордон? Ох нічого собі...
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