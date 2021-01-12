Станом на 1 січня 2021 року загальна сума вкладів фізосіб у банках-учасниках Фонду склала 607,56 млрд грн.
Дивися повний текст Минулоріч вклади у банках-учасниках Фонду гарантування зросли майже на третину.
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Додано: Сер 10 лют, 2021 23:19
Минулоріч вклади у банках-учасниках Фонду гарантування...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Минулоріч вклади у банках-учасниках Фонду гарантування зросли майже на третину.
Додано: Сер 10 лют, 2021 23:19
Коли там гарантовану суму збільшать, 200 тисяч то класно але долар вже давно не по вісім)
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