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Минулоріч вклади у банках-учасниках
Фонду гарантування...

Минулоріч вклади у банках-учасниках Фонду гарантування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 23:19

Минулоріч вклади у банках-учасниках Фонду гарантування...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 січня 2021 року загальна сума вкладів фізосіб у банках-учасниках Фонду склала 607,56 млрд грн.

Дивися повний текст Минулоріч вклади у банках-учасниках Фонду гарантування зросли майже на третину.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лют, 2021 23:19

Коли там гарантовану суму збільшать, 200 тисяч то класно але долар вже давно не по вісім)
nighthawk5
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