За керування автомобілем без водійського посвідчення пропонується запровадити адміністративний арешт та конфіскацію автомобіля.
Дивися повний текст МВС хоче посилити відповідальність за «п'яне» водіння.
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Додано: Чет 11 лют, 2021 09:12
МВС хоче посилити відповідальність за «п'яне» водіння
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВС хоче посилити відповідальність за «п'яне» водіння.
Додано: Чет 11 лют, 2021 09:13
2695 це не про п'яних за кермом, це про повноваження поліції. Почитайте зміст законопроекту перш ніж писати дурниці. МВС всіма правдами й неправдами просуває даний законопроект аби збільшити повноваження поліції (узаконять вибіркові безпідставні зупинки, обшук автомобіля без свідків, вимкнути двигун, руки на кермі, не виходити з автомобіля без дозволу (пасажира це теж стосуватиметься, якщо приймуть цей закон)).
Тому перш ніж писати всякі дурниці - хоч почитайте про що пишете!
Додано: Чет 11 лют, 2021 09:14
Что еще за третий раз, какой третий раз? Если чудище после первого раза не поняло, то на второй, а если было ДТП, то и на первый, машину нужно продавать, а у чудища права забирать на год минимум. Эти люди опасны для окружающих.
Додано: Чет 11 лют, 2021 09:18
Re: МВС хоче посилити відповідальність за «п'яне» водіння
Странного ты хочешь от украинских журна*листов.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
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