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МВС хоче посилити відповідальність
за «п'яне» водіння

МВС хоче посилити відповідальність за «п'яне» водіння
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 09:12

МВС хоче посилити відповідальність за «п'яне» водіння

Пропонуємо до обговорення:
За керування автомобілем без водійського посвідчення пропонується запровадити адміністративний арешт та конфіскацію автомобіля.

Дивися повний текст МВС хоче посилити відповідальність за «п'яне» водіння.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 09:13

2695 це не про п'яних за кермом, це про повноваження поліції. Почитайте зміст законопроекту перш ніж писати дурниці. МВС всіма правдами й неправдами просуває даний законопроект аби збільшити повноваження поліції (узаконять вибіркові безпідставні зупинки, обшук автомобіля без свідків, вимкнути двигун, руки на кермі, не виходити з автомобіля без дозволу (пасажира це теж стосуватиметься, якщо приймуть цей закон)).
Тому перш ніж писати всякі дурниці - хоч почитайте про що пишете!
v_golub
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 09:14

Что еще за третий раз, какой третий раз? Если чудище после первого раза не поняло, то на второй, а если было ДТП, то и на первый, машину нужно продавать, а у чудища права забирать на год минимум. Эти люди опасны для окружающих.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 09:18

Re: МВС хоче посилити відповідальність за «п'яне» водіння

  v_golub написав:Тому перш ніж писати всякі дурниці - хоч почитайте про що пишете!

Странного ты хочешь от украинских журна*листов.
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vitaliy_berdinskikh
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