Адаптивний карантин знову введуть в Україні в другій половині або наприкінці лютого.
Дивися повний текст В Україні запровадять новий варіант карантину.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 лют, 2021 09:45
В Україні запровадять новий варіант карантину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запровадять новий варіант карантину.
Додано: Чет 11 лют, 2021 09:45
чем эти клоуны только не занимались . каждый день "исторический день " день сурка уже 30 лет . чиновники это рак !... простите за прямоту
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|