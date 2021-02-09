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В Україні запровадять
новий варіант карантину

В Україні запровадять новий варіант карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 09:45

В Україні запровадять новий варіант карантину

Пропонуємо до обговорення:
Адаптивний карантин знову введуть в Україні в другій половині або наприкінці лютого.

Дивися повний текст В Україні запровадять новий варіант карантину.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 09:45

чем эти клоуны только не занимались . каждый день "исторический день " день сурка уже 30 лет . чиновники это рак !... простите за прямоту
allochka171200
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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