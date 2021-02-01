Майнінг (видобуток) криптовалюти Bitcoin витрачає більше електроенергії, ніж уся Аргентина.
Дивися повний текст Майнінг Bitcoin потребує більше електроенергії, ніж уся Аргентина.
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Додано: Чет 11 лют, 2021 09:46
Майнінг Bitcoin потребує більше електроенергії, ніж уся...
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Дивися повний текст Майнінг Bitcoin потребує більше електроенергії, ніж уся Аргентина.
Додано: Чет 11 лют, 2021 09:46
Биткоин это зло. Потребление электроэнергии, выбросы, загрязнение и тд.
Человечество как умная тупая змея, пожирающая сама себя.
Через несколько десятков тысяч лет, следующие будущие поколения будут находить стеклянные бутылки с посудой и утверждать что только они самые умные и до них умнее никого не было.
Зарабатывать деньги без надобности сжигая ресурсы и загрязняя планету. Браво. Жадные, алчные подонки.
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