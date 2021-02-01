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Майнінг Bitcoin потребує більше
електроенергії, ніж уся...

Майнінг Bitcoin потребує більше електроенергії, ніж уся...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 09:46

Майнінг Bitcoin потребує більше електроенергії, ніж уся...

Пропонуємо до обговорення:
Майнінг (видобуток) криптовалюти Bitcoin витрачає більше електроенергії, ніж уся Аргентина.

Дивися повний текст Майнінг Bitcoin потребує більше електроенергії, ніж уся Аргентина.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 09:46

Биткоин это зло. Потребление электроэнергии, выбросы, загрязнение и тд.
Человечество как умная тупая змея, пожирающая сама себя.
Через несколько десятков тысяч лет, следующие будущие поколения будут находить стеклянные бутылки с посудой и утверждать что только они самые умные и до них умнее никого не было.
Зарабатывать деньги без надобности сжигая ресурсы и загрязняя планету. Браво. Жадные, алчные подонки.
p_a_l
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