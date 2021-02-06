Про це йдеться в аналітиці grc.ua.
Дивися повний текст Скільки роботодавців готові платити IT-шникам від 100 тис. грн.
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Додано: Чет 11 лют, 2021 10:03
Скільки роботодавців готові платити IT-шникам від 100...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки роботодавців готові платити IT-шникам від 100 тис. грн.
Додано: Чет 11 лют, 2021 10:03
Не порядок! Как обычные инженеры посмели столько получать? Караул! Отобрать, поделить, а ITшников на галеры в качестве наказания. И стартапы запретить, а то еще разбогатеют вдруг.
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