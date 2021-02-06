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Скільки роботодавців готові
платити IT-шникам від 100...

Скільки роботодавців готові платити IT-шникам від 100...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 10:03

Скільки роботодавців готові платити IT-шникам від 100...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в аналітиці grc.ua.

Дивися повний текст Скільки роботодавців готові платити IT-шникам від 100 тис. грн.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 10:03

Не порядок! Как обычные инженеры посмели столько получать? Караул! Отобрать, поделить, а ITшников на галеры в качестве наказания. И стартапы запретить, а то еще разбогатеют вдруг.
Babushka
 
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