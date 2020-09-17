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«Кернел» Веревського купує
13 агрокомпаній Хомутинніка

«Кернел» Веревського купує 13 агрокомпаній Хомутинніка
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 10:18

«Кернел» Веревського купує 13 агрокомпаній Хомутинніка

Пропонуємо до обговорення:
Агрохолдинг "Кернел" подав заявку на придбання агрохолдингу "КаскадАгро" у свого міноритарія, українського бізнесмена і екс-народного депутата Віталія Хомутинніка.

Дивися повний текст «Кернел» Веревського купує 13 агрокомпаній Хомутинніка.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 10:18

вражаючий успіх нащадка продуцента хомутів до бизнесмена хомутинніка. вру не одного мєстєчкового зробила олігархом.
lbuda
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