Агрохолдинг "Кернел" подав заявку на придбання агрохолдингу "КаскадАгро" у свого міноритарія, українського бізнесмена і екс-народного депутата Віталія Хомутинніка.
Дивися повний текст «Кернел» Веревського купує 13 агрокомпаній Хомутинніка.
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Додано: Чет 11 лют, 2021 10:18
«Кернел» Веревського купує 13 агрокомпаній Хомутинніка
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Дивися повний текст «Кернел» Веревського купує 13 агрокомпаній Хомутинніка.
Додано: Чет 11 лют, 2021 10:18
вражаючий успіх нащадка продуцента хомутів до бизнесмена хомутинніка. вру не одного мєстєчкового зробила олігархом.
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