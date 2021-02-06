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Україна продовжить розвивати
ринкові відносини для...

Україна продовжить розвивати ринкові відносини для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 10:23

Україна продовжить розвивати ринкові відносини для...

Пропонуємо до обговорення:
Україна цьогоріч планує продовжувати системну боротьбу з корупцією і наближатиметься до стандартів ЄС.

Дивися повний текст Україна продовжить розвивати ринкові відносини для зменшення впливу монополій — Шмигаль.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 10:24

об чьом шепчеш, сину лейтенанта ахметова?
що ти вже поборов?
стєпашка успішно гробить систему закупів Супрун, судді знахабніли як не при жодному попередньому виродку-президенту...сцерепа, ецетера, ецетера.
lbuda
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