Україна цьогоріч планує продовжувати системну боротьбу з корупцією і наближатиметься до стандартів ЄС.
Дивися повний текст Україна продовжить розвивати ринкові відносини для зменшення впливу монополій — Шмигаль.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 лют, 2021 10:23
Україна продовжить розвивати ринкові відносини для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна продовжить розвивати ринкові відносини для зменшення впливу монополій — Шмигаль.
Додано: Чет 11 лют, 2021 10:24
об чьом шепчеш, сину лейтенанта ахметова?
що ти вже поборов?
стєпашка успішно гробить систему закупів Супрун, судді знахабніли як не при жодному попередньому виродку-президенту...сцерепа, ецетера, ецетера.
|