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Заборгованість за природний
газ перед «Нафтогазом»...

Заборгованість за природний газ перед «Нафтогазом»...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 11:59

Заборгованість за природний газ перед «Нафтогазом»...

Пропонуємо до обговорення:
За 2 минулі тижні заборгованість зменшилась на 1 438 млн грн (3,3%).

Дивися повний текст Заборгованість за природний газ перед «Нафтогазом» становить 78,3 млрд грн (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 11:59

і Крим поставили на лічильник... Газ качають з Амстердама..., може через Південний полюс краще і ще більше їм винні будуть. Бідні вони банкроти, а ми їх знедолюєм і далі.
providnyk
 
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