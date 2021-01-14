За 2 минулі тижні заборгованість зменшилась на 1 438 млн грн (3,3%).
Дивися повний текст Заборгованість за природний газ перед «Нафтогазом» становить 78,3 млрд грн (інфографіка).
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Додано: Чет 11 лют, 2021 11:59
Заборгованість за природний газ перед «Нафтогазом»...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Заборгованість за природний газ перед «Нафтогазом» становить 78,3 млрд грн (інфографіка).
Додано: Чет 11 лют, 2021 11:59
і Крим поставили на лічильник... Газ качають з Амстердама..., може через Південний полюс краще і ще більше їм винні будуть. Бідні вони банкроти, а ми їх знедолюєм і далі.
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