Новину про прийняття закону «Про Бюро економічної безпеки» бізнес сприйняв хоча і зі стриманим, але оптимізмом.
Дивися повний текст Сергій Блажевич: навіщо Україні Бюро економічної безпеки.
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Додано: Чет 11 лют, 2021 12:12
Сергій Блажевич: навіщо Україні Бюро економічної безпеки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сергій Блажевич: навіщо Україні Бюро економічної безпеки.
Додано: Чет 11 лют, 2021 12:12
Хотелось бы заметить, что что бы вы там на верху не плодили, толку от этого ноль, без нормально работающей судебной системы. А вот ее, нормальной судебной системы в Украине нет. В итоге опять деньги на ветер.
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