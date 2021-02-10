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Сергій Блажевич: навіщо Україні
Бюро економічної безпеки

Сергій Блажевич: навіщо Україні Бюро економічної безпеки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 12:12

Сергій Блажевич: навіщо Україні Бюро економічної безпеки

Пропонуємо до обговорення:
Новину про прийняття закону «Про Бюро економічної безпеки» бізнес сприйняв хоча і зі стриманим, але оптимізмом.

Дивися повний текст Сергій Блажевич: навіщо Україні Бюро економічної безпеки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 12:12

Хотелось бы заметить, что что бы вы там на верху не плодили, толку от этого ноль, без нормально работающей судебной системы. А вот ее, нормальной судебной системы в Украине нет. В итоге опять деньги на ветер.
Igorten
 
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