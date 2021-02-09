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Гетманцев розповів, як Україна
буде оподатковувати...

Гетманцев розповів, як Україна буде оподатковувати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 13:19

Гетманцев розповів, як Україна буде оподатковувати...

Пропонуємо до обговорення:
Україна не запроваджуватиме додатковий податок для техногігантів, які не є резидентами, на кшталт Facebook та Netflix.

Дивися повний текст Гетманцев розповів, як Україна буде оподатковувати Facebook та Google.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 13:20

Яндекс заблокировали. Гугл монополия. Я не представляю как подметочная страна собирается диктовать условия техногиганту, который может ее выкупить с потрохами.
Это все равно, что зайцу кинуть предъяву медведю, за то, что он есть землянику на заячей опушке.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 14:24

Re: Гетманцев розповів, як Україна буде оподатковувати...

Гетманцева походу скоро забанят в фейсбуке.. договориться камрад). В ютубе можно начинать брать деньги с Канала типа Рада 1 Украинский и прочие...оформите им коммерческую подписку платную...сюрреализм.. все что делает страна агрессор наши клоуны потом копируют... Надо еще налоги Е-бей и Алижкспресс заставить платить...а да турецкие отели и египетски тоже налогом обложить не забудьте...
PS Я так понимаю.. если открыть счет в заграничном банке и с него оплачивать сервисы в интернете то туда корявые лапы жадных керманычей не доберутся?
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Джон
 
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