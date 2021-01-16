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Міністр фінансів США заявила
про ризики зловживання...

Міністр фінансів США заявила про ризики зловживання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 14:03

Міністр фінансів США заявила про ризики зловживання...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів США Джанет Йеллен у середу попередила про "вибух ризиків" на цифрових ринках, включаючи неправомірне використання криптовалют.

Дивися повний текст Міністр фінансів США заявила про ризики зловживання криптовалютами.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 14:03

Кто такая Джанет Йеллен ? Вот Гороховский то фигура :)
Igorten
 
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