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Міністр фінансів США заявила про ризики зловживання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 лют, 2021 14:03
Пропонуємо до обговорення:
Міністр фінансів США Джанет Йеллен у середу попередила про "вибух ризиків" на цифрових ринках, включаючи неправомірне використання криптовалют.
Дивися повний текст Міністр фінансів США заявила про ризики зловживання криптовалютами
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Додано: Чет 11 лют, 2021 14:03
Кто такая Джанет Йеллен ? Вот Гороховский то фигура :)
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