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Підприємництво в Україні.
Можливості, проблеми та виклики

Підприємництво в Україні. Можливості, проблеми та виклики
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 14:28

Підприємництво в Україні. Можливості, проблеми та виклики

Пропонуємо до обговорення:
Створити успішний бізнес в Україні - це і виклик і можливість водночас.

Дивися повний текст Підприємництво в Україні. Можливості, проблеми та виклики.
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