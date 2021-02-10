Створити успішний бізнес в Україні - це і виклик і можливість водночас.
Дивися повний текст Підприємництво в Україні. Можливості, проблеми та виклики.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 11 лют, 2021 14:28
Підприємництво в Україні. Можливості, проблеми та виклики
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Дивися повний текст Підприємництво в Україні. Можливості, проблеми та виклики.
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