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Кличко анонсував контракт на
закупівлю 1 мільйона доз...

Кличко анонсував контракт на закупівлю 1 мільйона доз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 14:39

Кличко анонсував контракт на закупівлю 1 мільйона доз...

Пропонуємо до обговорення:
Столична влада розраховує найближчим часом підписати контракт на закупівлю 1 мільйона доз вакцини проти коронавірусу.

Дивися повний текст Кличко анонсував контракт на закупівлю 1 мільйона доз COVID-вакцини.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 14:39

Кличко хороший мер, хто шо б не казав
ivtar1995
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