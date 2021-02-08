Столична влада розраховує найближчим часом підписати контракт на закупівлю 1 мільйона доз вакцини проти коронавірусу.
Дивися повний текст Кличко анонсував контракт на закупівлю 1 мільйона доз COVID-вакцини.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 11 лют, 2021 14:39
Кличко анонсував контракт на закупівлю 1 мільйона доз...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кличко анонсував контракт на закупівлю 1 мільйона доз COVID-вакцини.
Зараз переглядають цей форум: lapay і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|