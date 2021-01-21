Власники евроблях готуються провести акцію під будівлею Верховної Ради 16 лютого. Про це сказано в заяві організації "Авто Євро Сила" на сторінці в Facebook.
Дивися повний текст Власники єврономерів збираються на нову акцію протесту.
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Додано: Чет 11 лют, 2021 14:51
Власники єврономерів збираються на нову акцію протесту
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власники єврономерів збираються на нову акцію протесту.
Додано: Чет 11 лют, 2021 15:01
Читайте внимательно,вопрос поднимается вообще о растаможке иномарок.Правильно протестуют.
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