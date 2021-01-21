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Власники єврономерів збираються
на нову акцію протесту

Власники єврономерів збираються на нову акцію протесту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 14:51

Власники єврономерів збираються на нову акцію протесту

Пропонуємо до обговорення:
Власники евроблях готуються провести акцію під будівлею Верховної Ради 16 лютого. Про це сказано в заяві організації "Авто Євро Сила" на сторінці в Facebook.

Дивися повний текст Власники єврономерів збираються на нову акцію протесту.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 14:51

задолбали уже эти бл_яхи со своими протестами
fishman
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 15:01

Читайте внимательно,вопрос поднимается вообще о растаможке иномарок.Правильно протестуют.
sena_2008atp
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