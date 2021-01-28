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Данилишин пояснив, що заважає
розв'язати проблему...

Данилишин пояснив, що заважає розв'язати проблему...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 15:12

Данилишин пояснив, що заважає розв'язати проблему...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільш поширеним інструментом врегулювання NPL залишається їх списання за рахунок резервів.

Дивися повний текст Данилишин пояснив, що заважає розв'язати проблему непрацюючих кредитів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 15:12

там тільки депутати і їхні родини набрали кредитів на половину сум у державних банках і не віддають, і хати свої не віддають... Аваков при бажанні може швиденько вирішити це питання
shlyocuk
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 15:22

И не отдадут никогда,не надейтесь .
noxfox70
 
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