Найбільш поширеним інструментом врегулювання NPL залишається їх списання за рахунок резервів.
Дивися повний текст Данилишин пояснив, що заважає розв'язати проблему непрацюючих кредитів.
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Додано: Чет 11 лют, 2021 15:12
Данилишин пояснив, що заважає розв'язати проблему...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Данилишин пояснив, що заважає розв'язати проблему непрацюючих кредитів.
Додано: Чет 11 лют, 2021 15:12
там тільки депутати і їхні родини набрали кредитів на половину сум у державних банках і не віддають, і хати свої не віддають... Аваков при бажанні може швиденько вирішити це питання
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