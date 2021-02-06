RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
СБУ викрила шахрайську схему
у медичних вишах Києва (фото)

СБУ викрила шахрайську схему у медичних вишах Києва (фото)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 18:04

СБУ викрила шахрайську схему у медичних вишах Києва (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні СБУ.

Дивися повний текст СБУ викрила шахрайську схему у медичних вишах Києва (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92507
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 18:05

17 % маловато, но в пределах известных норм.
Dikoy
 
Повідомлень: 1228
З нами з: 19.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Nickoss1 і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
СБУ викрила одеську будівельну компанію в несплаті...
R2 » Пон 08 лют, 2021 13:29
5 293
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лют, 2021 11:22
golllmax
Кіберполіція викрила у Києві шахрайську схему...
R2 » Суб 06 лют, 2021 10:57
1 149
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 лют, 2021 10:57
trunoff1
Скільки коштують найменші квартири у ЖК Києва (інфографіка)
R2 » П'ят 05 лют, 2021 11:03
8 627
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 лют, 2021 00:04
ВIВ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1888)
11.02.2021 19:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.