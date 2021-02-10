Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю.
Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, що буде в Україні з курсом долара.
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Додано: Чет 11 лют, 2021 18:24
У Мінфіні розповіли, що буде в Україні з курсом долара
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Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, що буде в Україні з курсом долара.
Додано: Чет 11 лют, 2021 18:24
спекулятивные атаки, могут быть такие как в марте 2020, так и такие, как летом-осенью 2019. И то, и то - плохо.
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