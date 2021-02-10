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У Мінфіні розповіли, що буде
в Україні з курсом долара

У Мінфіні розповіли, що буде в Україні з курсом долара
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 18:24

У Мінфіні розповіли, що буде в Україні з курсом долара

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю.

Дивися повний текст У Мінфіні розповіли, що буде в Україні з курсом долара.
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 18:24

спекулятивные атаки, могут быть такие как в марте 2020, так и такие, как летом-осенью 2019. И то, и то - плохо.
Alex2007
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