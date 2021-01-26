Збільшити обсяги будівництва вже в найближчі 2-3 роки можливо - шляхом створення зручних умов іпотечного кредитування.
Дивися повний текст Лев Парцхаладзе: іпотека та іпотечна компенсація. Чого очікувати?.
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Додано: Чет 11 лют, 2021 18:35
Лев Парцхаладзе: іпотека та іпотечна компенсація. Чого...
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Дивися повний текст Лев Парцхаладзе: іпотека та іпотечна компенсація. Чого очікувати?.
Додано: Чет 11 лют, 2021 18:35
Чергова схема для шахраів, які крутяться в "слугах народу" за рахунок громадян Украіни, які своім горбом наповнюють бюджет Украіни. Отримають "бізнесмени і чиновники" як найбільш бідні і безхатьки. Так як вони отримували по програмах 50 на 50, 30 на 70
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