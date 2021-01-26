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Лев Парцхаладзе: іпотека та
іпотечна компенсація. Чого...

Лев Парцхаладзе: іпотека та іпотечна компенсація. Чого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 18:35

Лев Парцхаладзе: іпотека та іпотечна компенсація. Чого...

Пропонуємо до обговорення:
Збільшити обсяги будівництва вже в найближчі 2-3 роки можливо - шляхом створення зручних умов іпотечного кредитування.

Дивися повний текст Лев Парцхаладзе: іпотека та іпотечна компенсація. Чого очікувати?.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 18:35

Чергова схема для шахраів, які крутяться в "слугах народу" за рахунок громадян Украіни, які своім горбом наповнюють бюджет Украіни. Отримають "бізнесмени і чиновники" як найбільш бідні і безхатьки. Так як вони отримували по програмах 50 на 50, 30 на 70
.
ovsivolo
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