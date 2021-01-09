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Київ готує апеляцію стосовно
скасування перейменування...

Київ готує апеляцію стосовно скасування перейменування...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 19:08

Київ готує апеляцію стосовно скасування перейменування...

Пропонуємо до обговорення:
Міська влада готує апеляційну скаргу стосовно рішення Окружного адміністративного суду міста Києва про скасування перейменування трьох вулиць, провулку та проспекту.

Дивися повний текст Київ готує апеляцію стосовно скасування перейменування проспекту Степана Бандери.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 19:08

У цьому суді працюють неуки та невігласи, які зовсім не знають ні історії, ні мови!!! Спочатку скасували новий правопис, а потім — рішення перейменувати Московський проспект на проспект Бандери! Ганьба ОАСК!!!
filognozia
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 19:54

при нынешнем гаранте "патриотам" не стоит переживать.
не только не отменят бендеру а еще и площадь гитлера появится.
Tabak
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 19:59

Re: Київ готує апеляцію стосовно скасування перейменування..

  Tabak написав:не только не отменят бендеру а еще и площадь гитлера появится.

Гітлер капут, як і Совок, і Раша, в майбутньому. Нам з лузерами в різні боки.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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