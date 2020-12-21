Понад 2 мільйони українців перебувають в реєстрі боржників України.
Дивися повний текст Єдиний реєстр боржників: хто в чорному списку та що загрожує неплатникам.
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Додано: Чет 11 лют, 2021 20:02
Єдиний реєстр боржників: хто в чорному списку та що...
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Дивися повний текст Єдиний реєстр боржників: хто в чорному списку та що загрожує неплатникам.
Додано: Чет 11 лют, 2021 20:02
На очереди ввод в Украине крепостного права.
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