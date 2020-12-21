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Єдиний реєстр боржників: хто
в чорному списку та що...

Єдиний реєстр боржників: хто в чорному списку та що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 20:02

Єдиний реєстр боржників: хто в чорному списку та що...

Пропонуємо до обговорення:
Понад 2 мільйони українців перебувають в реєстрі боржників України.

Дивися повний текст Єдиний реєстр боржників: хто в чорному списку та що загрожує неплатникам.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 20:02

Раде предлагают приравнять должников за «коммуналку» к алиментщиков.

На очереди ввод в Украине крепостного права.
ruvex
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