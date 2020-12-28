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Гривня у 2021 році
зміцнюватиметься - банкір

Гривня у 2021 році зміцнюватиметься - банкір
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 22:58

Гривня у 2021 році зміцнюватиметься - банкір

Пропонуємо до обговорення:
Гривня у 2021 році продовжуватиме зміцнюватися.

Дивися повний текст Гривня у 2021 році зміцнюватиметься - банкір.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2021 22:58

Значит будет падать
kdevil
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