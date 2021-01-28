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Київрада звернеться до Президента,
Ради та Кабміну щодо...

Київрада звернеться до Президента, Ради та Кабміну щодо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 02:29

Київрада звернеться до Президента, Ради та Кабміну щодо...

Пропонуємо до обговорення:
Київська міська рада підтримала рішення про звернення до президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів з вимогою знизити тарифи на житлово-комунальні послуги.

Дивися повний текст Київрада звернеться до Президента, Ради та Кабміну щодо неприпустимості підвищення тарифів на ЖКП.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 02:29

Вот клоуны.
У них в коммунальном управлении и Киевгаз https://kyivgaz.ua/pro-kijivgaz1/istoriya.html и Киевтеплоэнерго. Если раньше госцена на газ была, то с мая прошлого года "рынок". Взяли бы летом в кредит закупили газ на низах по 3 гривни, закачали его в хранилища, а не ушами хлопали. И сейчас сидели бы и в ус не дули. Ведь теперешний тариф на тепло и горячую воду расчитан исходя из стоимости газа 8,6 грн., а значит даже сейчас он не убыточен совсем.

Вся суть боксерского "управления" городским хозяйством и полного отсутствия планирования хотя бы на пару месяцев вперед.
Это ж не мостики строить
EKO
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