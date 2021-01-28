Київрада звернеться до Президента, Ради та Кабміну щодо...
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Вот клоуны. У них в коммунальном управлении и Киевгаз https://kyivgaz.ua/pro-kijivgaz1/istoriya.html и Киевтеплоэнерго. Если раньше госцена на газ была, то с мая прошлого года "рынок". Взяли бы летом в кредит закупили газ на низах по 3 гривни, закачали его в хранилища, а не ушами хлопали. И сейчас сидели бы и в ус не дули. Ведь теперешний тариф на тепло и горячую воду расчитан исходя из стоимости газа 8,6 грн., а значит даже сейчас он не убыточен совсем.
Вся суть боксерского "управления" городским хозяйством и полного отсутствия планирования хотя бы на пару месяцев вперед. Это ж не мостики строить