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«Енергоатом» за три квартали
2020 року отримав 5,3 млрд...

«Енергоатом» за три квартали 2020 року отримав 5,3 млрд...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 08:20

«Енергоатом» за три квартали 2020 року отримав 5,3 млрд...

Пропонуємо до обговорення:
Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в січні-вересні 2020 року одержала чистий збиток у розмірі 5,32 млрд грн проти 4,25 млрд грн прибутку за аналогічний період 2019 року.

Дивися повний текст «Енергоатом» за три квартали 2020 року отримав 5,3 млрд грн збитку.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 08:20

Вот что делает "Зеленый тариф" финансируемый за счет атомной энергетики... пылесосит деньги с наших карманов офшорным псевдоинвесторам..
Джон
 
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