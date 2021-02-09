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«Енергоатом» за три квартали 2020 року отримав 5,3 млрд...
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Додано: П'ят 12 лют, 2021 08:20
Пропонуємо до обговорення:
Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в січні-вересні 2020 року одержала чистий збиток у розмірі 5,32 млрд грн проти 4,25 млрд грн прибутку за аналогічний період 2019 року.
Дивися повний текст «Енергоатом» за три квартали 2020 року отримав 5,3 млрд грн збитку
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Додано: П'ят 12 лют, 2021 08:20
Вот что делает "Зеленый тариф" финансируемый за счет атомной энергетики... пылесосит деньги с наших карманов офшорным псевдоинвесторам..
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Джон
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