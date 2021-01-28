Месенджер WhatsApp тестує нову функцію, яка дозволить користувачам одночасно працювати на декількох пристроях.
Дивися повний текст WhatsApp тестує нову функцію для роботи на кількох пристроях одночасно.
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Додано: П'ят 12 лют, 2021 09:50
WhatsApp тестує нову функцію для роботи на кількох...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст WhatsApp тестує нову функцію для роботи на кількох пристроях одночасно.
Додано: П'ят 12 лют, 2021 09:50
Не прошло и пяти лет, как они додумались это сделать.
Зачем вообще нужен этот вацап, если есть телеграм?
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