RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
WhatsApp тестує нову функцію
для роботи на кількох...

WhatsApp тестує нову функцію для роботи на кількох...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 09:50

WhatsApp тестує нову функцію для роботи на кількох...

Пропонуємо до обговорення:
Месенджер WhatsApp тестує нову функцію, яка дозволить користувачам одночасно працювати на декількох пристроях.

Дивися повний текст WhatsApp тестує нову функцію для роботи на кількох пристроях одночасно.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92511
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 09:50

Не прошло и пяти лет, как они додумались это сделать.
Зачем вообще нужен этот вацап, если есть телеграм?
N0mad
Аватар користувача
 
Повідомлень: 462
З нами з: 27.12.11
Подякував: 22 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Власники єврономерів збираються на нову акцію протесту
R2 » Чет 11 лют, 2021 14:51
3 133
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лют, 2021 20:39
Igorten
ЄС запровадив нову "темно-червону" зону COVID-19
R2 » Вів 02 лют, 2021 14:37
1 83
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лют, 2021 14:38
straponesa
Депутати пропонують нову схему розмитнення авто на...
R2 » Чет 28 січ, 2021 14:33
1 186
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 січ, 2021 14:33
air_inversion

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (93313)
12.02.2021 10:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.