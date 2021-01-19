11.02.2021 року А-Банк став новим генеральним партнером ФК «Динамо» Київ.
Дивися повний текст А-Банк виступив генеральним партнером футбольного клубу «Динамо\" Київ.
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Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:41
А-Банк виступив генеральним партнером футбольного клубу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст А-Банк виступив генеральним партнером футбольного клубу «Динамо\" Київ.
Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:41
Логично с учётом того, что 97% акций банка принадлежит семейству Суркисов. Странно почему раньше этого не произошло.
Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:44
На счет суркисов можно поспорить)) раньше абанк был филиалом привата а сейчас это банк бени! Куда смотрит нбу???
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