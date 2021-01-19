RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
А-Банк виступив генеральним
партнером футбольного клубу...

А-Банк виступив генеральним партнером футбольного клубу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:41

А-Банк виступив генеральним партнером футбольного клубу...

Пропонуємо до обговорення:
11.02.2021 року А-Банк став новим генеральним партнером ФК «Динамо» Київ.

Дивися повний текст А-Банк виступив генеральним партнером футбольного клубу «Динамо\" Київ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92517
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:41

Логично с учётом того, что 97% акций банка принадлежит семейству Суркисов. Странно почему раньше этого не произошло.
avk
 
Повідомлень: 834
З нами з: 20.03.10
Подякував: 53 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:44

На счет суркисов можно поспорить)) раньше абанк был филиалом привата а сейчас это банк бени! Куда смотрит нбу???
l4567
 
Повідомлень: 231
З нами з: 10.02.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: headshaker і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці відсьогодні можуть самостійно обрати банк для... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » П'ят 01 січ, 2021 18:22
47 5183
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 січ, 2021 23:16
Bobua
Сім трансформацій ПриватБанку: як змінився банк за час...
R2 » Суб 23 січ, 2021 03:36
1 242
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 січ, 2021 03:36
victor_logatskiy
В Одесі пограбували банк «Восток»: викрали понад два...
R2 » Вів 19 січ, 2021 09:31
1 145
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 січ, 2021 09:32
nesmashniynikolai

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (1891)
12.02.2021 11:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.