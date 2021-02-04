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ВВП-варанти України можуть
зрости в ціні до 140-170% —...

ВВП-варанти України можуть зрости в ціні до 140-170% —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:44

ВВП-варанти України можуть зрости в ціні до 140-170% —...

Пропонуємо до обговорення:
Завдяки відновленню економіки України ВВП-варанти можуть вирости в ціні до 140-170% порівняно з поточною ринковою ціною 113%.

Дивися повний текст ВВП-варанти України можуть зрости в ціні до 140-170% — Deutsche Bank.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:44

Уже посчитали прибыль с неубитого медведя, перевели ее в валюту по обещанному курсу, при том что медведь и так банкрот. Ему и текущие долги отдать нечем, не то что варранты.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:47

В 2015 был дефолт, и кто ваши новости пишет?

https://economics.segodnya.ua/economics ... 51949.html
Moneta
 
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