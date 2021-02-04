Завдяки відновленню економіки України ВВП-варанти можуть вирости в ціні до 140-170% порівняно з поточною ринковою ціною 113%.
Дивися повний текст ВВП-варанти України можуть зрости в ціні до 140-170% — Deutsche Bank.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:44
ВВП-варанти України можуть зрости в ціні до 140-170% —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВВП-варанти України можуть зрости в ціні до 140-170% — Deutsche Bank.
Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:44
Уже посчитали прибыль с неубитого медведя, перевели ее в валюту по обещанному курсу, при том что медведь и так банкрот. Ему и текущие долги отдать нечем, не то что варранты.
Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:47
В 2015 был дефолт, и кто ваши новости пишет?
Зараз переглядають цей форум: headshaker і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|