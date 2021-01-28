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В ЄС назвали головну реформу,
якій має приділяти увагу...

В ЄС назвали головну реформу, якій має приділяти увагу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:44

В ЄС назвали головну реформу, якій має приділяти увагу...

Пропонуємо до обговорення:
Віце-президент Європейської комісії, високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель назвав головну реформу, якій має приділяти увагу українська влада.

Дивися повний текст В ЄС назвали головну реформу, якій має приділяти увагу Україна.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:45

Да нет же! Техосмотр - отец всех реформ. Причем тут суд?
Dikoy
 
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