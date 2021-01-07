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Махінації з криптовалютою:
українка вкрала Bitcoin на 3...

Махінації з криптовалютою: українка вкрала Bitcoin на 3...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:47

Махінації з криптовалютою: українка вкрала Bitcoin на 3...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві жінка обманним шляхом заволоділа віртуальними активами (біткоїнами) на суму майже 3 млн грн.

Дивися повний текст Махінації з криптовалютою: українка вкрала Bitcoin на 3 млн гривень.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:47

Конфискация возможна, если мошенница не забудет пароли на кошельки.
Была вчера новость о том, что мошенник в Германии сказал что не помнит пароль на кошелек.
Так что крипта - это кландайк проходимцев различной масти, в т. ч. тех кто это все придумал, чтобы высасывать бабло у лохов.
Ragnar
 
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