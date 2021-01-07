У Києві жінка обманним шляхом заволоділа віртуальними активами (біткоїнами) на суму майже 3 млн грн.
Дивися повний текст Махінації з криптовалютою: українка вкрала Bitcoin на 3 млн гривень.
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Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:47
Махінації з криптовалютою: українка вкрала Bitcoin на 3...
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Дивися повний текст Махінації з криптовалютою: українка вкрала Bitcoin на 3 млн гривень.
Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:47
Конфискация возможна, если мошенница не забудет пароли на кошельки.
Была вчера новость о том, что мошенник в Германии сказал что не помнит пароль на кошелек.
Так что крипта - это кландайк проходимцев различной масти, в т. ч. тех кто это все придумал, чтобы высасывать бабло у лохов.
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