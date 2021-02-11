Україна підписала угоду про налагодження автобусного сполучення з країнами Європейського Союзу.
Дивися повний текст Автобусом до Європи: Україна підписала угоду про налагодження транспортного сполучення.
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Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:48
Автобусом до Європи: Україна підписала угоду про...
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Дивися повний текст Автобусом до Європи: Україна підписала угоду про налагодження транспортного сполучення.
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