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Автобусом до Європи: Україна
підписала угоду про...

Автобусом до Європи: Україна підписала угоду про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:48

Автобусом до Європи: Україна підписала угоду про...

Пропонуємо до обговорення:
Україна підписала угоду про налагодження автобусного сполучення з країнами Європейського Союзу.

Дивися повний текст Автобусом до Європи: Україна підписала угоду про налагодження транспортного сполучення.
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