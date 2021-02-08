У січні Державне управління справами виплатило президенту Володимиру Зеленському 22,5 тис. грн заробітної плати.
Дивися повний текст Зеленський в січні отримав менше тисячі доларів зарплати.
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Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:52
Зеленський в січні отримав менше тисячі доларів зарплати
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Дивися повний текст Зеленський в січні отримав менше тисячі доларів зарплати.
Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:53
В январе он себе на срок заработал. На жизнь ему его окружение неплохо зарабатывает.
Все как у третьего - Ці руки нічого не крали -
Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:56
Как работает так и получает Тут все по чесноку Тартаров так тот вообще идейный, он мог бы и не получать.
Додано: П'ят 12 лют, 2021 12:22
наверно клоун получает зп у татарова. на кого работает у того и кормится
Додано: П'ят 12 лют, 2021 12:48
Где же бдительные модераторы этого говносайта?Два года назад подобные комментарии считались крамольной политикой и немедленно удалялись.Сейчас просто политический понос и тишина.
Додано: П'ят 12 лют, 2021 12:58
Бдительные модераторы еще так с годик побдят и писать коменты тут будет некому. И читать тоже
Разве что прислужливым ботам.
Зе - Диктатор.
Американские выборы, демократия, свобода слова - лапша на уши для слепых. Милое добро...Очерствив нутро...Стало злей, чем зло - Слепаков Демократия - Современное рабство. За еду пахать.
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