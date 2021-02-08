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Зеленський в січні отримав
менше тисячі доларів зарплати

Зеленський в січні отримав менше тисячі доларів зарплати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:52

Зеленський в січні отримав менше тисячі доларів зарплати

Пропонуємо до обговорення:
У січні Державне управління справами виплатило президенту Володимиру Зеленському 22,5 тис. грн заробітної плати.

Дивися повний текст Зеленський в січні отримав менше тисячі доларів зарплати.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:53

В январе он себе на срок заработал. На жизнь ему его окружение неплохо зарабатывает.
Все как у третьего - Ці руки нічого не крали -
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:56

Как работает так и получает :) Тут все по чесноку ;) Тартаров так тот вообще идейный, он мог бы и не получать.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 12:22

наверно клоун получает зп у татарова. на кого работает у того и кормится
l4567
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 12:48

Где же бдительные модераторы этого говносайта?Два года назад подобные комментарии считались крамольной политикой и немедленно удалялись.Сейчас просто политический понос и тишина.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 12:58

  sena_2008atp написав:Где же бдительные модераторы этого говносайта?Два года назад подобные комментарии считались крамольной политикой и немедленно удалялись.Сейчас просто политический понос и тишина.

Бдительные модераторы еще так с годик побдят и писать коменты тут будет некому. И читать тоже
Разве что прислужливым ботам.
Зе - Диктатор.
Американские выборы, демократия, свобода слова - лапша на уши для слепых. Милое добро...Очерствив нутро...Стало злей, чем зло - Слепаков Демократия - Современное рабство. За еду пахать.
p_a_l
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