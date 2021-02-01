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В «Укроборонпромі» назвали
терміни повної ліквідації...

В «Укроборонпромі» назвали терміни повної ліквідації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:56

В «Укроборонпромі» назвали терміни повної ліквідації...

Пропонуємо до обговорення:
Державний оборонний концерн «Укроборонпром» буде остаточно ліквідований і розділений на ряд холдингів до кінця червня 2021 року.

Дивися повний текст В «Укроборонпромі» назвали терміни повної ліквідації концерну.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:56

Зачем Западу сильная развитая страна? Ему нужны шаровые гастарбайтеры, недра и земля.
p_a_l
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 12:19

А аудит буде проведений? Х.йовники будуть посаджені ???
Чи як завжди при феодалізмі - х.йовникам - яхти вілли, кріпосним захмарні тарифи ???
Українець
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 12:22

  Українець написав:А аудит буде проведений? Х.йовники будуть посаджені ???
Чи як завжди при феодалізмі - х.йовникам - яхти вілли, кріпосним захмарні тарифи ???

Найему и Абромавичусу выпишут по "золотому парашюту".

Так победим!
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 12:28

Схоже -міняється форма деребана. Оскільки логічно було б створити окремі холдинги по родах військ, зокрема літакобудування, окремо ракетобудування, важкої техніки, окремо продаж зброї, і т.ін.
olwico_k
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