Державний оборонний концерн «Укроборонпром» буде остаточно ліквідований і розділений на ряд холдингів до кінця червня 2021 року.
Дивися повний текст В «Укроборонпромі» назвали терміни повної ліквідації концерну.
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Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:56
В «Укроборонпромі» назвали терміни повної ліквідації...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В «Укроборонпромі» назвали терміни повної ліквідації концерну.
Додано: П'ят 12 лют, 2021 11:56
Зачем Западу сильная развитая страна? Ему нужны шаровые гастарбайтеры, недра и земля.
Додано: П'ят 12 лют, 2021 12:19
А аудит буде проведений? Х.йовники будуть посаджені ???
Чи як завжди при феодалізмі - х.йовникам - яхти вілли, кріпосним захмарні тарифи ???
Додано: П'ят 12 лют, 2021 12:22
Найему и Абромавичусу выпишут по "золотому парашюту".
Так победим!
Biden's Laptop Matters
Додано: П'ят 12 лют, 2021 12:28
Схоже -міняється форма деребана. Оскільки логічно було б створити окремі холдинги по родах військ, зокрема літакобудування, окремо ракетобудування, важкої техніки, окремо продаж зброї, і т.ін.
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