RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вітренко сказав, за рахунок
чого Україна поповнює...

Вітренко сказав, за рахунок чого Україна поповнює...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 12:04

Вітренко сказав, за рахунок чого Україна поповнює...

Пропонуємо до обговорення:
Дефіцит вугілля, який склався на складах ТЕС у поточному опалювальному періоді, Україна на сьогодні заповнює за рахунок власного видобутку, а також - закупок вугілля в Казахстані.

Дивися повний текст Вітренко сказав, за рахунок чого Україна поповнює дефіцит вугілля.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92520
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 12:04

А что, Белорусский уголь или Словацкий уже не покупаем?
Как то интересно совпало. Уголь закончился как раз сразу после закрытия каналов. Двойные стандарты с Донскими углями?
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3446
З нами з: 15.02.11
Подякував: 40 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 12:10

Что-то мне кажется, что "казахский уголь" - это тоже "реверс".

А почему американский уголь не покупаем?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14057
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7722 раз.
Подякували: 3723 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 12:15

  Вкладчик1234 написав:Что-то мне кажется, что "казахский уголь" - это тоже "реверс".

А почему американский уголь не покупаем?

Банально потому, что привезти вагон угля поездом стоит дешевле, чем привезти вагон угля танкером?..
_hunter
 
Повідомлень: 3761
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 12:19

  _hunter написав:
  Вкладчик1234 написав:Что-то мне кажется, что "казахский уголь" - это тоже "реверс".

А почему американский уголь не покупаем?

Банально потому, что привезти вагон угля поездом стоит дешевле, чем привезти вагон угля танкером?..

Раньше тащили из Пенсильвании и Африки - и норм было. Что изменилось?
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 14057
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7722 раз.
Подякували: 3723 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 12:48

  Вкладчик1234 написав:
  _hunter написав:
  Вкладчик1234 написав:Что-то мне кажется, что "казахский уголь" - это тоже "реверс".

А почему американский уголь не покупаем?

Банально потому, что привезти вагон угля поездом стоит дешевле, чем привезти вагон угля танкером?..

Раньше тащили из Пенсильвании и Африки - и норм было. Что изменилось?

Появился уголь по той же цене, но ближе?.. -- казахский, например.
_hunter
 
Повідомлень: 3761
З нами з: 22.03.15
Подякував: 12 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гетманцев розповів, як Україна буде оподатковувати...
R2 » Чет 11 лют, 2021 13:19
7 301
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лют, 2021 13:08
allochka171200
Автобусом до Європи: Україна підписала угоду про...
R2 » П'ят 12 лют, 2021 11:48
1 47
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лют, 2021 11:49
raisaarosenko12
Україна запропонувала Німеччині замінити російський газ... 1, 2, 3
R2 » Сер 10 лют, 2021 09:33
24 1813
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лют, 2021 09:01
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (29621)
12.02.2021 13:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.