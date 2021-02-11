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Вітренко сказав, за рахунок чого Україна поповнює...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 лют, 2021 12:04
Пропонуємо до обговорення:
Дефіцит вугілля, який склався на складах ТЕС у поточному опалювальному періоді, Україна на сьогодні заповнює за рахунок власного видобутку, а також - закупок вугілля в Казахстані.
Дивися повний текст Вітренко сказав, за рахунок чого Україна поповнює дефіцит вугілля
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R2
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Додано: П'ят 12 лют, 2021 12:04
А что, Белорусский уголь или Словацкий уже не покупаем?
Как то интересно совпало. Уголь закончился как раз сразу после закрытия каналов. Двойные стандарты с Донскими углями?
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p_a_l
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Додано: П'ят 12 лют, 2021 12:10
Что-то мне кажется, что "казахский уголь" - это тоже "реверс".
А почему американский уголь не покупаем?
Biden's Laptop Matters
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 12 лют, 2021 12:15
Вкладчик1234 написав:
Что-то мне кажется, что "казахский уголь" - это тоже "реверс".А почему американский уголь не покупаем?
Банально потому, что привезти вагон угля поездом стоит дешевле, чем привезти вагон угля танкером?..
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_hunter
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Додано: П'ят 12 лют, 2021 12:19
_hunter написав: Вкладчик1234 написав:
Что-то мне кажется, что "казахский уголь" - это тоже "реверс".А почему американский уголь не покупаем?
Банально потому, что привезти вагон угля поездом стоит дешевле, чем привезти вагон угля танкером?..
Раньше тащили из Пенсильвании и Африки - и норм было. Что изменилось?
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Вкладчик1234
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Додано: П'ят 12 лют, 2021 12:48
Вкладчик1234 написав: _hunter написав: Вкладчик1234 написав:
Что-то мне кажется, что "казахский уголь" - это тоже "реверс".А почему американский уголь не покупаем?
Банально потому, что привезти вагон угля поездом стоит дешевле, чем привезти вагон угля танкером?..
Раньше тащили из Пенсильвании и Африки - и норм было. Что изменилось?
Появился уголь по той же цене, но ближе?.. -- казахский, например.
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_hunter
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