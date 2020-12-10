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«Бовдури, якими маніпулюють»: американський економіст...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 лют, 2021 12:16
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R2
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Додано: П'ят 12 лют, 2021 12:16
Следующий глобальный кризис идет в ногу с крахом битка.
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p_a_l
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