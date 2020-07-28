|
|
|
«Корупція та спланований бардак»: Кучеренко про ситуацію...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 лют, 2021 13:38
Пропонуємо до обговорення:
На думку народного депутата майже мільярд гривень, які надали державні банки України для урегулювання ситуації на ринку "зеленої" електроенергії, пішли не за призначенням.
Дивися повний текст «Корупція та спланований бардак»: Кучеренко про ситуацію з Енергоатомом й виплатами зеленій енергетиці
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92523
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 лют, 2021 13:38
Очень ръяно пан кучеренко "заботится" о получении сверхприбыли "зелёными оллигархами",продающие э.э по самым высоким тарифам в мире.Наверное "заинтересовали".
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 2248
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 581 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 лют, 2021 14:02
боргів держави перед виробниками ВДЕ
А закупки электричества по завышенной в 10 раз цене у виробників ВДЕ за счет налогоплательщиков - это не коррупция?
-
Амвросий
-
-
- Повідомлень: 3486
- З нами з: 26.02.09
- Подякував: 495 раз.
- Подякували: 901 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|