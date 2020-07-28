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«Корупція та спланований бардак»:
Кучеренко про ситуацію...

«Корупція та спланований бардак»: Кучеренко про ситуацію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 13:38

«Корупція та спланований бардак»: Кучеренко про ситуацію...

Пропонуємо до обговорення:
На думку народного депутата майже мільярд гривень, які надали державні банки України для урегулювання ситуації на ринку "зеленої" електроенергії, пішли не за призначенням.

Дивися повний текст «Корупція та спланований бардак»: Кучеренко про ситуацію з Енергоатомом й виплатами зеленій енергетиці.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 13:38

Очень ръяно пан кучеренко "заботится" о получении сверхприбыли "зелёными оллигархами",продающие э.э по самым высоким тарифам в мире.Наверное "заинтересовали".
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 14:02

боргів держави перед виробниками ВДЕ


А закупки электричества по завышенной в 10 раз цене у виробників ВДЕ за счет налогоплательщиков - это не коррупция?
Амвросий
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