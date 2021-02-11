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Пенсії суддів в Україні в 12
разів вищі, ніж у військових

Пенсії суддів в Україні в 12 разів вищі, ніж у військових
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 14:42

Пенсії суддів в Україні в 12 разів вищі, ніж у військових

Пропонуємо до обговорення:
В Україні колишні судді отримують 67,9 тисячі гривень пенсії на місяць.

Дивися повний текст Пенсії суддів в Україні в 12 разів вищі, ніж у військових.
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