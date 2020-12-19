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Американці за $17 млн купили хмарочос Коломойського
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 лют, 2021 17:15
Пропонуємо до обговорення:
Американська девелоперська компанія K&D Group придбала 22-поверхову будівлю 55 Public Square в Клівленді, США, у холдингу Optima Ventures, який пов'язують з українськими олігархами Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим, передає Crain'sCleveland.
Дивися повний текст Американці за $17 млн купили хмарочос Коломойського
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Додано: П'ят 12 лют, 2021 17:15
Беня по быстрячку уходит в кэш пока все не арестовали.
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