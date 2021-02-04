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У Кабміні назвали суму,
необхідну на відновлення Донбасу

У Кабміні назвали суму, необхідну на відновлення Донбасу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 17:24

У Кабміні назвали суму, необхідну на відновлення Донбасу

Пропонуємо до обговорення:
Втрати від окупації територій Донбасу становлять 375 млрд грн, а витрати на відновлення перевищують 21 млрд доларів.

Дивися повний текст У Кабміні назвали суму, необхідну на відновлення Донбасу.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 17:24

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