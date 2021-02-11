RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Штучний інтелект в
Україні замінить суддю

Штучний інтелект в Україні замінить суддю
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 18:10

Штучний інтелект в Україні замінить суддю

Пропонуємо до обговорення:
На базі одного з українських судів першої інстанції штучний інтелект розглядатиме справи про адміністративні правопорушення. Запуск відповідного пілотного проекту ініціює Вища рада правосуддя.

Дивися повний текст Штучний інтелект в Україні замінить суддю.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92527
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 18:10

В Печерском суде такой глупости никогда не будет)))
Dikoy
 
Повідомлень: 1230
З нами з: 19.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 18:25

Dikoy
Не факт. Просто этот судья будет рассматривать только "особые" дела, например, незаконную торговлю бабки семечками и т.п.
Lady_N
Аватар користувача
 
Повідомлень: 246
З нами з: 05.07.20
Подякував: 70 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 18:34

  Lady_N написав:Dikoy
Не факт. Просто этот судья будет рассматривать только "особые" дела, например, незаконную торговлю бабки семечками и т.п.

Изначально бред сивой кобылы.
Вы не представляєте о количестве "судов" в Украине - отраслевых, имеющих своё отдельное Законодательство, структуру, и связь с загальною юрисдикциею.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8706
З нами з: 20.09.12
Подякував: 701 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 18:39

и пенсий по 60 тыщ платить не надо!!!
grig90vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 67
З нами з: 01.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Марта і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пенсії суддів в Україні в 12 разів вищі, ніж у військових
R2 » П'ят 12 лют, 2021 14:42
3 109
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лют, 2021 18:41
grig90vic
У Мінфіні розповіли, що буде в Україні з курсом долара
R2 » Чет 11 лют, 2021 18:24
6 365
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лют, 2021 17:21
Ragnar
В Україні рекордне споживання електроенергії за шість років 1, 2
R2 » Чет 11 лют, 2021 10:13
16 1002
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лют, 2021 16:07
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (18670)
12.02.2021 19:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.