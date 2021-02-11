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Штучний інтелект в Україні замінить суддю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 лют, 2021 18:10
Пропонуємо до обговорення:
На базі одного з українських судів першої інстанції штучний інтелект розглядатиме справи про адміністративні правопорушення. Запуск відповідного пілотного проекту ініціює Вища рада правосуддя.
Дивися повний текст Штучний інтелект в Україні замінить суддю
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R2
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Додано: П'ят 12 лют, 2021 18:10
В Печерском суде такой глупости никогда не будет)))
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Dikoy
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Додано: П'ят 12 лют, 2021 18:25
Dikoy
Не факт. Просто этот судья будет рассматривать только "особые" дела, например, незаконную торговлю бабки семечками и т.п.
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Lady_N
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Додано: П'ят 12 лют, 2021 18:34
Lady_N написав:Dikoy
Не факт. Просто этот судья будет рассматривать только "особые" дела, например, незаконную торговлю бабки семечками и т.п.
Изначально бред сивой кобылы.
Вы не представляєте о количестве "судов" в Украине - отраслевых, имеющих своё отдельное Законодательство, структуру, и связь с загальною юрисдикциею.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: П'ят 12 лют, 2021 18:39
и пенсий по 60 тыщ платить не надо!!!
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grig90vic
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