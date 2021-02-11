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Україна розраховує на економічну
угоду з Люксембургом:...

Україна розраховує на економічну угоду з Люксембургом:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 18:37

Україна розраховує на економічну угоду з Люксембургом:...

Пропонуємо до обговорення:
Україна зацікавлена у співпраці з Люксембургом у сфері інноваційних технологій та розвитку таких галузей, як IT-технології, кібербезпека, цифровий розвиток, а також відновлювані джерела енергії та космічна галузь.

Дивися повний текст Україна розраховує на економічну угоду з Люксембургом: Шмигаль назвав пріоритетні галузі.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 18:38

Да там есть 2 айтишника, а в космос запускают стиральные машины!!!
grig90vic
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