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Пенсійний фонд назвав
фінустанови, яким українці...

Пенсійний фонд назвав фінустанови, яким українці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 20:31

Пенсійний фонд назвав фінустанови, яким українці...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.

Дивися повний текст Пенсійний фонд назвав фінустанови, яким українці довірили свої пенсії (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 20:31

Странно что банк хозяина в этом списке отсутствует. Ахметову осталось подмять под себя банковскую сферу и он станет полноправным королем Украины.
777serg87
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