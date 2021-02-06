Про це йдеться в повідомленні Пенсійного фонду.
Дивися повний текст Пенсійний фонд назвав фінустанови, яким українці довірили свої пенсії (інфографіка).
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Додано: П'ят 12 лют, 2021 20:31
Пенсійний фонд назвав фінустанови, яким українці...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійний фонд назвав фінустанови, яким українці довірили свої пенсії (інфографіка).
Додано: П'ят 12 лют, 2021 20:31
Странно что банк хозяина в этом списке отсутствует. Ахметову осталось подмять под себя банковскую сферу и он станет полноправным королем Украины.
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