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Суд дозволив Ахметову не повертати сотні мільйонів боргу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 лют, 2021 21:06
Пропонуємо до обговорення:
Верховний суд постановою від 4 лютого не задовольнив касаційну скаргу "Укренерго" і залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій.
Дивися повний текст Суд дозволив Ахметову не повертати сотні мільйонів боргу перед Укренерго
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Додано: П'ят 12 лют, 2021 21:18
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