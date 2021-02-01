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Суд дозволив Ахметову не повертати
сотні мільйонів боргу...

Суд дозволив Ахметову не повертати сотні мільйонів боргу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 21:06

Суд дозволив Ахметову не повертати сотні мільйонів боргу...

Пропонуємо до обговорення:
Верховний суд постановою від 4 лютого не задовольнив касаційну скаргу "Укренерго" і залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій.

Дивися повний текст Суд дозволив Ахметову не повертати сотні мільйонів боргу перед Укренерго.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 21:18

Феодалы у нас живут над законом,и учат нас жить?
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