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Україна за крок від старту
COVID-вакцинації: що потрібно...

Україна за крок від старту COVID-вакцинації: що потрібно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 22:36

Україна за крок від старту COVID-вакцинації: що потрібно...

Пропонуємо до обговорення:
Щеплення робитимуть за національним планом в кілька етапів, але деяким категоріям громадян імунізацію відтермінують.

Дивися повний текст Україна за крок від старту COVID-вакцинації: що потрібно знати.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 12 лют, 2021 22:36

Нужно знать, то что побочек дофига.
p_a_l
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