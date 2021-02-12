Щеплення робитимуть за національним планом в кілька етапів, але деяким категоріям громадян імунізацію відтермінують.
Дивися повний текст Україна за крок від старту COVID-вакцинації: що потрібно знати.
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Додано: П'ят 12 лют, 2021 22:36
Україна за крок від старту COVID-вакцинації: що потрібно...
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Дивися повний текст Україна за крок від старту COVID-вакцинації: що потрібно знати.
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