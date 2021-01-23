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Смартфони Google вимірюватимуть серцевий ритм за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 13 лют, 2021 00:51
Пропонуємо до обговорення:
Камери, що встановлені на смартфонах Google Pixel, зможуть завдяки штучному інтелекту вимірювати серцевий ритм та частоту дихання.
Дивися повний текст Смартфони Google вимірюватимуть серцевий ритм за допомогою штучного інтелекту
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Додано: Суб 13 лют, 2021 00:51
Pixel отримує все першим. Але в мене поки немає :((
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