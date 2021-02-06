RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки електромобілів продали
у всьому світі за 2020 рік

Скільки електромобілів продали у всьому світі за 2020 рік
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лют, 2021 07:02

Скільки електромобілів продали у всьому світі за 2020 рік

Пропонуємо до обговорення:
EV Sales представив статистику продажів електромобілів у всьому світі за 2020 рік.

Дивися повний текст Скільки електромобілів продали у всьому світі за 2020 рік.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92531
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 136 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 13 лют, 2021 07:02

Менше ніж якийсь Хюндай.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1168
З нами з: 10.06.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
«Енергоатом» за три квартали 2020 року отримав 5,3 млрд...
R2 » П'ят 12 лют, 2021 08:20
1 92
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лют, 2021 08:20
Джон
Скільки грошей приносять ФОПи Україні (інфографіка) 1, 2
R2 » Пон 08 лют, 2021 11:11
13 769
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 лют, 2021 17:24
Faceless
Скільки коштує «народити» дитину в країнах ЄС (інфографіка)
R2 » Суб 06 лют, 2021 13:02
5 379
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 лют, 2021 18:25
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.