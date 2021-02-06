EV Sales представив статистику продажів електромобілів у всьому світі за 2020 рік.
Дивися повний текст Скільки електромобілів продали у всьому світі за 2020 рік.
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Додано: Суб 13 лют, 2021 07:02
Скільки електромобілів продали у всьому світі за 2020 рік
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Дивися повний текст Скільки електромобілів продали у всьому світі за 2020 рік.
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