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У Кабміні хочуть заборонити
влаштовувати ФОПів на роботу

У Кабміні хочуть заборонити влаштовувати ФОПів на роботу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лют, 2021 08:53

У Кабміні хочуть заборонити влаштовувати ФОПів на роботу

Пропонуємо до обговорення:
Для роботодавців хочуть створити додаткові норми, які змусять їх оформлювати трудові відносини "по-білому".

Дивися повний текст У Кабміні хочуть заборонити влаштовувати ФОПів на роботу.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 лют, 2021 08:53

Все сказано правильно, кроме того, что экономис не в курсе, что НДС - 20%. Правительство Шмыгалей просто загонить остатки легального бизнеса в тень
welmexplus
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