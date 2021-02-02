Для роботодавців хочуть створити додаткові норми, які змусять їх оформлювати трудові відносини "по-білому".
Дивися повний текст У Кабміні хочуть заборонити влаштовувати ФОПів на роботу.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 13 лют, 2021 08:53
У Кабміні хочуть заборонити влаштовувати ФОПів на роботу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Кабміні хочуть заборонити влаштовувати ФОПів на роботу.
Додано: Суб 13 лют, 2021 08:53
Все сказано правильно, кроме того, что экономис не в курсе, что НДС - 20%. Правительство Шмыгалей просто загонить остатки легального бизнеса в тень
Зараз переглядають цей форум: Амвросий і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|