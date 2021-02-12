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Україна домовляється зі SpaceX
про запуск супутника в...

Україна домовляється зі SpaceX про запуск супутника в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лют, 2021 09:35

Україна домовляється зі SpaceX про запуск супутника в...

Пропонуємо до обговорення:
Україна веде переговори з компанією SpaceX щодо запуску вітчизняного супутника наприкінці грудня 2021 року.

Дивися повний текст Україна домовляється зі SpaceX про запуск супутника в 2021 році.
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