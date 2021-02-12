|
|
Україна домовляється зі SpaceX про запуск супутника в...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 13 лют, 2021 09:35
Пропонуємо до обговорення:
Україна веде переговори з компанією SpaceX щодо запуску вітчизняного супутника наприкінці грудня 2021 року.
Дивися повний текст Україна домовляється зі SpaceX про запуск супутника в 2021 році
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92533
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 136 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор