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Як отримати компенсацію від
забудовника за затримку...

Як отримати компенсацію від забудовника за затримку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лют, 2021 11:09

Як отримати компенсацію від забудовника за затримку...

Пропонуємо до обговорення:
Найпоширеніша проблема під час інвестування в нерухомість – це затримка здачі будинку.

Дивися повний текст Як отримати компенсацію від забудовника за затримку здачі будинку.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 лют, 2021 11:09

Договор должен быть установленного образца, единым для всех застройщиков, где учтены интересы покупателя. Пока договор составляет продавец, в суде делать нечего. В лучшем случае вернут первоначальную сумму.
122kiev
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