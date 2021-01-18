Найпоширеніша проблема під час інвестування в нерухомість – це затримка здачі будинку.
Дивися повний текст Як отримати компенсацію від забудовника за затримку здачі будинку.
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Додано: Суб 13 лют, 2021 11:09
Як отримати компенсацію від забудовника за затримку...
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Дивися повний текст Як отримати компенсацію від забудовника за затримку здачі будинку.
Додано: Суб 13 лют, 2021 11:09
Договор должен быть установленного образца, единым для всех застройщиков, где учтены интересы покупателя. Пока договор составляет продавец, в суде делать нечего. В лучшем случае вернут первоначальную сумму.
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