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В Україні збираються суттєво
посилити покарання за...

В Україні збираються суттєво посилити покарання за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лют, 2021 11:28

В Україні збираються суттєво посилити покарання за...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні для водіїв можуть істотно посилити покарання за порушення ПДР.

Дивися повний текст В Україні збираються суттєво посилити покарання за порушення ПДР.
R2
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