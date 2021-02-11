В Україні для водіїв можуть істотно посилити покарання за порушення ПДР.
Дивися повний текст В Україні збираються суттєво посилити покарання за порушення ПДР.
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Додано: Суб 13 лют, 2021 11:28
В Україні збираються суттєво посилити покарання за...
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Дивися повний текст В Україні збираються суттєво посилити покарання за порушення ПДР.
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